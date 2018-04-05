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День за днём с «Арктик-ТВ»05.04.18 19:30

Дмитрий Филиппов навестил мальчика, пострадавшего во время взрыва бытового газа на улице Свердлова

Маленький Никита попал в отделение детской травматологии после трагедии на улице Свердлова. У мальчика было подозрение на черепно-мозговую травму, но, по словам врачей, ребёнку повезло. Тем не менее, юный северянин  до сих пор находился в сильном шоке, но постепенно  восстанавливается и приходит в себя.

- Состояние мальчика вполне удовлетворительное, - заверяет журналистов «Арктик-ТВ» Геннадий Лаврушин, заведующий отделение детской травматологии и ортопедии Мурманской городской больницы. Он хорошо себя чувствует. Никаких жалоб в настоящее время уже не предъявляет, проходит курс восстановительного лечения. На следующей неделе будет выписан домой. Но это произойдёт только после того, как мы убедимся в сращении переломов. Где-то через месяц-полтора он к нам поступит на реабилитацию, чтобы мы его окончательно восстановили.

Несмотря на пережитую трагедию мальчик продолжает учиться, к нему регулярно приходит учитель. Сегодня больного посетил ещё один гость. Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов навестил ребёнка в больнице и подарил ему канцелярские принадлежности, чтобы тяге к знаниям ничего не препятствовало.

- Жизнь Никиты после этого ЧП изменилась. Сейчас ему необходимо продолжать образовательный процесс. Его посещает приходящий педагог, я знаю, что отзывчивые мурманчане помогали парнишке, люди собирали школьные принадлежности для него, - рассказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Я решил посетить его, поинтересоваться здоровьем, пообщаться с врачами.

На уровне муниципалитета сейчас решается вопрос о предоставлении жилья всем, кто проживал в разрушенном подъезде. А пока пострадавшие получили возможность разместиться в пункте временного проживания.

За дальнейшей судьбой Никиты, его здоровьем и успехами в школе Дмитрий Филиппов намерен следить и дальше.

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