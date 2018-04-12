Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании

Вмешательство главы города - шанс решения коммунальных неурядиц. Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск, проводит встречи с гражданами в кабинете мэрии и на улицах города. Нередко только его личное вмешательство способно повлиять на ситуацию, но на этот раз, чтобы убедиться в бездействии управляющей компании, градоначальнику далеко ехать не пришлось. Проблемный дом обнаружился по соседству с городской администрацией.

Борис Викторов въехал в «сталинку» на улице Володарского 8 лет назад. Тогда в подъезде начинался ремонт, стены отштукатурили, после чего след рабочих исчез. Капитальный ремонт в здании был лишь однажды, ещё во времена советской власти. С тех пор перемен собственники квартир не замечали, зато управляющие компании здесь меняются едва ли не каждый месяц. И каждый раз коммунальщики считали, что благоустройством должны заниматься их предшественники. Именно поэтому Борис Иванович не стал мириться с плачевной ситуацией в доме и пришёл на приём к мэру города Дмитрию Филиппову.

- Надо принимать меры, потому что нельзя, нельзя делать вопреки. Не глава должен заниматься этим делом. Посмотрите, что во дворе творится! – возмущается Борис Викторов, житель дома № 14а по улице Володарского.

Глава города в феврале уже посещал этот дом и пообещал помочь жильцам. Результат не заставил себя долго ждать. Спустя 2 месяца в подъезде произошли большие изменения. Был выполнен косметический ремонт, вставлены пластиковые окна и установлены современные светодиодные светильники.

- Ребята договорились о монтаже пластиковых окон в рассрочку на несколько месяцев, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - При желании и при умении управлять домом можно. Моя оценка ремонта подъезда – твёрдая «пятёрка».

Новая управляющая компания, взявшая дом на обслуживание, выполнила свои обещания в кратчайшие сроки. Управленцы нашли время и средства, чтобы обновить подъезд, но ещё не все работы выполнены до конца.

- Единственное, нам по второму подъезду осталось сделать локальный ремонт кровли, - пояснил Александр Ходаковский, генеральный директор УК «МурманТехСервис». - Когда мы делали косметику, была зима, февраль. Сейчас период снеготаяния, естественно, немного кровля потекла в этом подъезде. Сейчас кровлю залатаем, подбелим и больше к этому возвращаться смысла нет. Ближайшие пять лет больше тут делать нечего.

Встречи властей с населением – хороший способ узнать о болевых точках в городе и помочь людям. Дмитрий Филиппов проводит ежемесячный приём граждан, во время которого любой желающий может обратиться с просьбой о помощи.