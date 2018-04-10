Дмитрий Филиппов взял под личный контроль работу управляющих компаний

За снежные шапки будут наказывать. С наступлением весны к работе управляющих компаний – внимание особенно пристальное. И хотя весна пришла к нам недавно, сосульки на многих домах уже вызывают ужас у прохожих.

С наступлением весны в Мурманске у горожан возникает в разы больше проблем. И не случайно. Огромные глыбы льда и снега, свисающие с крыш, представляют собой опасность для жизни и здоровья людей. Жильцы многоквартирных домов сетуют на работу управляющих компаний, на что те лишь пожимают плечами. Такое наплевательское отношение со стороны коммунальщиков нередко приводит к трагическим последствиям. Только за недавнее время на территории Мурманска зафиксировано около 5 происшествий с обвалом снежных шапок на прохожих.

- Управляющая компания, в первую очередь, должна оградить опасные зоны. Насколько мы видим на территории этого дома, здесь формально натянута веревочка, которая, в общем-то, не спасает, - отмечает Ирина Минченко, начальник инспекторского отдела ГЖИ по Мурманской области. - Здесь должны выставить ограждения. Понятно, что в один день они не в состоянии очистить свой жилфонд, но хотя бы довести до людей графики, когда будет проводиться очистка, чтобы люди убрали машины, вполне можно сделать.

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов не остался в стороне от проблем уборки снега и приехал в один из дворов областного центра. Буквально в метре от съёмочных групп «Арктик-ТВ» и мэра с крыши упала сосулька и, ударившись о машину, её части полетели в людей. И такое может произойти в любой момент с каждым из жителей Мурманска.

- Ограждения, которые, допустим, по этому адресу мы видим, точно не спасут никого, - резюмирует Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Ограждения должны быть сделаны по-другому.

Вместе с главой на рейд приехали и представители регионального отделения ОНФ. Чтобы обезопасить жизнь горожан «фронтовики» запустили акцию под названием «Опасный лёд». Активисты призывают мурманчан предупреждать об опасных участках, выкладывая в социальные сети фотографии с хештегом #ОпасныйЛёдМурманск и указанием адреса. Проект пользуется большим спросом среди пользователей интернета.

- Ко мне приходят сообщения в социальных сетях: «Смотрите, Евгения Васильевна, дети бегут от сосулек». Все фотографируют, все включены в данный процесс и наша акция направлена на то, чтобы обезопасить людей, - говорит Евгения Луковицкая, руководитель проекта «Народная оценка качества» от ОНФ по Мурманской области.

На все жалобы со стороны горожан ОНФ реагирует и устраивает проверки. По полученной от жителей информации активисты составляют обращения в прокуратуру. Такая мера наказания стала необходима после очередного халатного отношения коммунальщиков. Специалисты уверены, что оплата штрафов для жилищников не страшна, ведь эти деньги так или иначе берутся из средств горожан, которые оплачивают квитанции по уборке придомовой территории.

- Единственное, что здесь, возможно, скорее всего, сделать, это подключить правоохранительные органы, - считает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Для того, чтобы понять, если жители платят исправно деньги, то почему эти деньги не идут на исполнение того, чтобы безопасно жители могли ходить по городу.

Но не только сосульки страшны горожанам. Во дворах невозможно проехать из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей, застревают во дворах и кареты скорой помощи. Только за прошедшую неделю было 20 таких случаев. И даже, если управляющие компаний занимаются уборкой дворов, то горы снега чаще всего остаются в огромных кучах во дворах. А совсем скоро, с наступлением плюсовой температуры, завалы начнут обильно таять, как следствие – бескрайние глубокие лужи и затопленные подвалы.

- Я буду направлять в органы власти обращения, чтобы управляющая компания по этому дому, которая не исполняет свои обязательства, была привлечена к административной ответственности, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Специалисты утверждают, что если такая тенденция к невыполнению своих прямых обязанностей со стороны управляющих компаний продолжится, то трагедий может стать в разы больше. Горожане обеспокоены сложившейся ситуацией, а администрация города принимает все возможные меры по устранению снежных завалов и висящих над головой сосулек.