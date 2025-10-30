Дмитрий Игнатов: о наших дорогах

Завершилась реализация медиапроекта «Наши дороги» информагентства «СеверПост». За это время вышло много видеороликов и статей, которые рассказывали о ходе дорожной кампании-2025, их можно найти на сайте информагенства.

Напомним, дорожная кампания в Мурманске проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере-жить!». В этом году в областном центре обновили 15 участков улично-дорожной сети. Их общая протяженность составляет 16,8 км.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Игнатов, начальник «Мурманскавтодора», рассказывает о том, как проходила работа в летний период этого года, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать в Мурманске и регионе, чтобы автолюбители и пешеходы были довольны.