День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.25 12:00
Дмитрий Игнатов: о наших дорогах
Завершилась реализация медиапроекта «Наши дороги» информагентства «СеверПост». За это время вышло много видеороликов и статей, которые рассказывали о ходе дорожной кампании-2025, их можно найти на сайте информагенства.
Напомним, дорожная кампания в Мурманске проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере-жить!». В этом году в областном центре обновили 15 участков улично-дорожной сети. Их общая протяженность составляет 16,8 км.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Игнатов, начальник «Мурманскавтодора», рассказывает о том, как проходила работа в летний период этого года, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать в Мурманске и регионе, чтобы автолюбители и пешеходы были довольны.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
-Скоро в эфире16:05«Подлинная история Русской революции». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области с января 2026 года будет повышен прожиточный минимум-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты