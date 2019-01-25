Дмитрий Кобылкин возглавил Совет по охоте и защите животного мира

При Министерстве природы Российской Федерации создан Совет по охоте и защите животного мира. Его возглавил министр Дмитрий Кобылкин.

В состав Совета вошли учёные и общественники, которые как никто разбираются в вопросах защиты природы. Авторитетные источники считают, что создание Совета приближает нас к решению проблем в сфере охраны животных.

Минприроды России поставило перед собой цель – добиться увеличения численности охотничьих животных. Все этапы достижения цели отражены в концепции развития охотничьего хозяйства. В неё, например, входят такие пункты, как сохранение биоразнообразия, повышение доступности и культуры охоты и прочие. Разработаны и меры по борьбе с браконьерством.

Судя по всему, заниматься реализацией концепции и будет новый Совет по охоте и защите животного мира. Первоочередная его задача: определить приоритетные направления и предоставить предложения по изучению, использованию, воспроизводству и охране объектов животного мира и среды их обитания. Уже в ближайшие дни свои предложения по этим направлениям сможет внести каждый на сайте Минприроды России.

Как нам сообщили в министерстве, новый раздел сайта находится на завершающем этапе разработки.

«Во-первых, предложения от регионов будут скомпилированы в концепции охотничьего хозяйства, во-вторых, у нас связь с уполномоченными органами оперативная, поэтому, если где-то вопросы появляются или не решаются, то острые проблемы можно решить быстро», - комментирует Андрей Филатов, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства.