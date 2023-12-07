Дмитрий Коржов передал в Государственный архив Мурманской области свои рукописи, записные книжки, документы, фотографии

Несколько лет назад у Дмитрия Коржова произошла трагедия. В доме при пожаре сгорела часть личного архива. В коллекции было около трёх тысяч книг, некоторые из которых подписаны давно ушедшими из жизни авторами. После происшествия писатель принял решение хранить часть важных документов в государственном архиве.

Дмитрий Коржов, член Союза писателей России: «Окончательно я понял, что всё-таки мы все не вечны. Мы люди все, ведь, мы не демоны. Есть предел всё равно тебе, твоим физическим возможностям, твоему здоровью».

В фонды архива Коржов передал рукописи своих книг, записные книжки, документы и фотографии, сделанные за долгие годы работы в качестве журналиста и писателя.

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области: «Естественно, это ни в коем случае не разовая акция. Очень хорошо, когда фондодержатель жив, здоров, он творит дальше, он создаёт новые документы и этими документами пополняется наш архив».

После торжественной церемонии документы отправятся к специалистам для заключения и передачи в фонд.