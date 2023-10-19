Дмитрий Либгард, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Всё путём», или Что необходимо сделать, чтобы свести число ДТП к минимуму

В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» продолжается цикл передач «Всё путём», в которой мы говорим о правилах дорожного движения и обо всём, что связано с машинами и дорогами.

И для этого есть повод. По информации представленной Управлением ГИБДД по Мурманской области, за 9 месяцев 2023 года на дорогах региона было зафиксировано 425 ДТП, в которых погибли 39 человек. Большая часть дорожно-транспортных происшествий, заканчивающихся гибелью людей (более 60 процентов), произошли на федеральной трассе. Основная причина – выезд на встречную полосу движения.

Сегодня пятый выпуск этой рубрики «Всё путём». А гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Либгард, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. Беседа пойдёт о том, какие правила чаще всего нарушают мурманские водители, как оправдываются, когда их останавливают полицейские. А ещё обсудим, какие перекрестки в городе самые опасные и почему так важно вовремя готовить машину к зиме.