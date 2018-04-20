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День за днём с «Арктик-ТВ»20.04.18 19:30

Дмитрий Медведев провёл в Мурманске в пятницу «рыбный день»

Мурманскую область посетил премьер-министр России. Во время рабочей поездки в Мурманск Дмитрий Медведев посетил рыбоперерабатывающую фабрику «Полярное Море +» в Минькино, а также совместно с губернатором Мурманской области и рыбопромышленниками он обсудил вопросы улучшения работы отрасли.

Рыбаки Мурманской области добывают огромное количество рыбы. Каждая 6-я тонна на прилавках россиян из нашего региона. Тем не менее, отметил Дмитрий Медведев, глава правительства России, во время своего визита в Мурманскую область 10 лет назад он специально зашёл в магазин и местной рыбы на прилавках не увидел. Зато огромное количество продукции было, например, из Норвегии. Сейчас ситуация поменялась.

- По итогам прошлого года рыбаки выловили 5 миллионов тонн водных биоресурсов, - отметил Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации. – Люди думают о здоровом питании, всё охотнее покупают рыбу. Есть устойчивый спрос на неё и в России и за рубежом.

Все силы правительства направлены на то, чтобы сделать российские порты более привлекательными для моряков, а также стимулировать рыбопромышленников на обновление устаревшего флота. Для этого служат, например, введённые недавно инвестквоты. Их получают те, кто готов инвестировать в производство. Сегодня по стране подано более 60 заявок, большая часть их поддержана.

- Будем делать и крупные суда, способные вместить целую фабрику, и малые. Нужна полная линейка, - говорит Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации. – Скоро будут выделяться квоты на вылов крабов. Проект постановления готовится Минсельхозом страны.

Инвестквоты - это не обязательно строительство судов. Их можно получить и под строительство рыбоперерабатывающей фабрики. В Мурманске такую, например, открыл холдинг «Норебо» на западной стороне Кольского залива в п.Минькино. На очереди ещё 6 крупных рыбоперерабатывающих фабрик, принадлежащих разным компаниям. Однако, есть риск, что рыбы на всех не хватит. Следовательно, вырастет спрос на сырьё, что неизбежно отразится и на ценах на рыбу.

- Проигравшими окажутся не самые экономически сильные предприятия, - считает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Повышать эффективность отрасли необходимо комплексно, поэтому правительство пытается упростить процесс разгрузки рыбы в российских портах. Для этого создаются рыбные терминалы. В них можно будет сдать улов без длительной бумажной волокиты, а также получить комплексное обслуживание судна. В числе приоритетов - и Мурманский морской рыбный порт.

- Здесь необходимы и устранение административных барьеров при поставке судна в терминалы, - считает Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству. – Обработка рыболовного судна должна проходить максимально быстро и эффективно.

Не менее насущный вопрос - сервисное обслуживание нового современного оборудования на судах и рыбофабриках. Специалистов среднего звена, которые бы умели с ним обращаться, сегодня не хватает, сообщила губернатор Мурманской области. Однако, и эта проблема решаема. Можно, например, задействовать местные средне-специальные образовательные учреждения и приглашать в них для преподавания тех, кто это оборудование поставляет и производит. Такая практика в других отраслях уже существует.

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