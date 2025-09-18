Дмитрий Михайлевич: о IX Всероссийском форуме волонтёров-медиков

Мурманскую область отметили на IX Всероссийском форуме волонтёров-медиков, который проводили в подмосковном Солнечногорске.

Региональный Минздрав получил статус лидера по реализации стандарта поддержки волонтёрской деятельности в 2024 году.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Михайлевич, координатор мурманского отделения ВОД «Волонтёры-медики», член Молодёжного парламента при Государственной Думе, рассказывает о том, за что и как ему вручили региональную награду.