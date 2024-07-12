Дмитрий Михайлевич: о социальном проекте «Деменция.net»

В Мурманске на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и при поддержке социального проекта «Деменция.net» работает Центр профилактики когнитивных расстройств.

Здесь любой желающий сможет бесплатно пройти тестирование на наличие когнитивных изменений и получить рекомендации, куда можно обратиться за медицинской помощью, если в этом есть необходимость.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Михайлевич, заместитель регионального координатора ВОД «Волонтёры-медики» Мурманской области, рассказывает о работе центра и социальном проекте «Деменция.net».