Дмитрий Миннебаев и Софья Келлер: о крутых тропах, камнях и победах на пути развития велоспорта в Заполярье

Дмитрий Миннебаев, тренер по велосипедному спорту Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, хорошо знает, что у многих северян велосипеды горные, поэтому рано или поздно они пробуют свои силы в катании по лесным дорогам в окрестностях города, некоторые постепенно доходят до участия в велогонках по пересеченной местности.

Только за последние пару лет Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва (МОСШОР) открыла пять новых отделений по неразвитым в Кольском Заполярье, но популярным у подростков и молодёжи видам спорта. Мурманские школьники могут бесплатно научиться лазать по скалам, управлять кайтом, горным велосипедом, скейтбордом и роликовыми коньками.

Дмитрий Миннебаев, тренер по велосипедному спорту Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, хорошо знает, что у многих северян велосипеды горные, поэтому рано или поздно они пробуют свои силы в катании по лесным дорогам в окрестностях города, некоторые постепенно доходят до участия в велогонках по пересеченной местности.

Как отмечает Дмитрий, в любительском ключе развитие велоспорта в Кольском Заполярье идёт давно и успешно, однако настоящих спортсменов-велосипедистов в области – единицы из-за отсутствия школы, воспитывающей чемпионов с младых ногтей с помощью систематических тренировок.

Трассы для кросс-кантри тренер прокладывает самостоятельно по лесным тропинкам, постепенно выбирая всё более сложные участки с большими перепадами высот, с выступающими корнями деревьев и камнями.

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва показали блестящие результаты на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту в Саратове. В дисциплине кросс-кантри София Келлер заняла первое место, а Егор Бушмакин стал серебряным призёром. Надо отметить, что в стартах принимали участие 160 спортсменов из 12 субъектов Федерации.

Как шла подготовка к соревнованиям? Чем заняты спортсмены зимой? Востребован ли велоспорт в нашем регионе? Об этом и не только идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Дмитрием Миннебаевым, тренером по велосипедному спорту Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, и Софьей Келлер, воспитанницей Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва - отделение велоспорт.