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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.22 12:00

Дмитрий Миннебаев и Софья Келлер: о крутых тропах, камнях и победах на пути развития велоспорта в Заполярье

Дмитрий Миннебаев, тренер по велосипедному спорту Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, хорошо знает, что у многих северян велосипеды горные, поэтому рано или поздно они пробуют свои силы в катании по лесным дорогам в окрестностях города, некоторые постепенно доходят до участия в велогонках по пересеченной местности.

Только за последние пару лет Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва (МОСШОР) открыла пять новых отделений по неразвитым в Кольском Заполярье, но популярным у подростков и молодёжи  видам спорта. Мурманские школьники могут бесплатно научиться лазать по скалам, управлять кайтом, горным велосипедом, скейтбордом и роликовыми коньками.

Дмитрий Миннебаев, тренер по велосипедному спорту Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, хорошо знает, что у многих северян велосипеды горные, поэтому рано или поздно они пробуют свои силы в катании по лесным дорогам в окрестностях города, некоторые постепенно доходят до участия в велогонках по пересеченной местности.

Как отмечает Дмитрий, в любительском ключе развитие велоспорта в Кольском Заполярье идёт давно и успешно, однако настоящих спортсменов-велосипедистов в области – единицы из-за отсутствия школы, воспитывающей чемпионов с младых ногтей с помощью систематических тренировок.

Трассы для кросс-кантри тренер прокладывает самостоятельно по лесным тропинкам, постепенно выбирая всё более сложные участки с большими перепадами высот, с выступающими корнями деревьев и камнями.

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва показали блестящие результаты на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту в Саратове. В дисциплине кросс-кантри София Келлер заняла первое место, а Егор Бушмакин стал серебряным призёром. Надо отметить, что в стартах принимали участие 160 спортсменов из 12 субъектов Федерации.

Как шла подготовка к соревнованиям? Чем заняты спортсмены зимой? Востребован ли велоспорт в нашем регионе? Об этом и не только идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Дмитрием Миннебаевым, тренером по велосипедному спорту Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, и Софьей Келлер, воспитанницей Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва - отделение велоспорт.

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Молодцы ребята, гордимся вами)))
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24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
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Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
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