День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.23 12:00
Дмитрий Митин: о работе «Молодёжки Народного фронта» в Мурманской области
«Молодёжка ОНФ» - это народная команда, которая творит. Вот так коротко заявляет о себя команда «Молодёжного крыла Народного фронта» Мурманской области. И надо отметить, что это соответствует истине.
Например, члены региональной «Молодёжки ОНФ» реализуют проект по организации досуга для семей наших защитников, участвующих в СВО, приняли активное участие в субботнике на озере Глубоком, успешно провели акцию «Спортивные выходные», приняли участие в акции «Огонь памяти»...
И это только в мае этого года.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки Народного фронта» в Мурманской области, подробно расскажет о том, по каким направлениям работает команда «Молодёжки ОНФ», как к ним обратиться за помощью и кто входит в актив общественной молодёжной организации.
Комментарии
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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