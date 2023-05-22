Дмитрий Митин: о работе «Молодёжки Народного фронта» в Мурманской области

«Молодёжка ОНФ» - это народная команда, которая творит. Вот так коротко заявляет о себя команда «Молодёжного крыла Народного фронта» Мурманской области. И надо отметить, что это соответствует истине.

Например, члены региональной «Молодёжки ОНФ» реализуют проект по организации досуга для семей наших защитников, участвующих в СВО, приняли активное участие в субботнике на озере Глубоком, успешно провели акцию «Спортивные выходные», приняли участие в акции «Огонь памяти»...

И это только в мае этого года.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки Народного фронта» в Мурманской области, подробно расскажет о том, по каким направлениям работает команда «Молодёжки ОНФ», как к ним обратиться за помощью и кто входит в актив общественной молодёжной организации.