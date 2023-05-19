Дмитрий Мурашкин и Юлия Шохина: о победе на Первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке

В Бангкоке прошли финальные поединки в рамках Первенства мира по тайскому боксу. По итогам соревнований воспитанница Детско-юношеской спортивной школы №7, г. Мурманск Юлия Шохина одержала победу.

Девушка тренируется под руководством Дмитрия Мурашкина и Алексея Баланова.

Сегодня во время программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» узнаем, как развивается тайский бокс у нас в регионе, почему Юлия выбрала этот вид спорта и сколько боёв выстояла в Бангкоке. Об этом нам расскажут Дмитрий Мурашкин, президент Федерации тайского бокса Мурманской области, и Юлия Шохина, спортсменка Детско-юношеской спортивной школы №7, г. Мурманск. А ещё мы узнаем, какими ещё международными победами гордится наша землячка.