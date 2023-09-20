День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.23 12:00
Дмитрий Мурашкин, трейлраннер: о гонке вдоль Кавказского хребта
Дмитрий Мурашкин уже принимал участие в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Правда, тогда мы с ним говорили о другом виде спорте. Дмитрий - президент Федерации тайского бокса Мурманской области. Но этого ему мало.
Летом он стал участником почти 18-дневной гонки вдоль Кавказского хребта. И вот только некоторые цифры: 23 перевала, 6 республик, примерно до 40 км набора высоты, 960 км грунтовок и тропинок. Из 30 стартовавших финишировали только 20 человек…
Что заставляет бежать, когда сил уже не осталось? Как реагируют местные жители, когда мимо них мчатся спортсмены? И что дают такие жесточайшие по физическому напряжению забеги?
Ответы на эти вопросы даёт в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» трейлраннер Дмитрий Мурашкин.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-
Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
-Скоро в эфире15:00«Битва ставок». Документальный фильм (12+)16:00«МедПросвет». Тематическая программа (16+)16:30«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост спроса и ослабление рубля повлияли на динамику инфляции в августе 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 42 копейки, евро – на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области количество обращений по вопросам начала отопительного сезона уменьшилось-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты