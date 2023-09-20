Дмитрий Мурашкин, трейлраннер: о гонке вдоль Кавказского хребта

Дмитрий Мурашкин уже принимал участие в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Правда, тогда мы с ним говорили о другом виде спорте. Дмитрий - президент Федерации тайского бокса Мурманской области. Но этого ему мало.

Летом он стал участником почти 18-дневной гонки вдоль Кавказского хребта. И вот только некоторые цифры: 23 перевала, 6 республик, примерно до 40 км набора высоты, 960 км грунтовок и тропинок. Из 30 стартовавших финишировали только 20 человек…

Что заставляет бежать, когда сил уже не осталось? Как реагируют местные жители, когда мимо них мчатся спортсмены? И что дают такие жесточайшие по физическому напряжению забеги?

Ответы на эти вопросы даёт в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» трейлраннер Дмитрий Мурашкин.