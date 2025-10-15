Дмитрий Пастер: ДХШ - новая глава

Детская художественная школа (ДХШ) Мурманска не только переехала в новое здание, но и начала уникальное партнёрство с городским выставочным залом

Теперь это единое пространство для творчества, учёбы и выставок.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Пастер, директор Детской художественной школы Мурманска, рассказывает о том, как будет работать симбиоз школы и выставочного зала, какие проекты станут визитной карточкой нового пространства, как победы преподавателей и учеников на конкурсах задают новый уровень их творческого развития.