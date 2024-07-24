Дмитрий Пастер и Марина Аккуратова: о городской выставке живописи «Море...»

Сегодня, 24 июля, в 17.00 состоится торжественное открытие городской выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Море...».

О том, как проходила подготовка к выставке и чем она удивит гостей, сегодня рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Пастер, директор МБУК «Выставочный зал г. Мурманск», и Марина Аккуратова, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности МБУК «Выставочный зал г. Мурманск».