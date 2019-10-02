Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп освобожден с занимаемой должности. Постановление об его увольнении опубликовано на сайте регионального правительства.

В документе говориться, что договор с Дмитрием Руусалепом расторгнут в связи с истечением срока действия. Помимо этого, на сайте регионального правительства опубликованы постановления об увольнении врио вице-губернатора Мурманской области Зои Санджиевой и вице-губернатора Анатолия Векшина. Напомним на формирование новой команды у недавно избранного губернатора Андрея Чибиса, есть несколько месяцев. Судя по набирающей обороты тенденции, аппарат правительства заметно обновится.