День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 12:00
Дмитрий Смирнов и Ксения Пахомова: заслуженному коллективу народного творчества ансамблю танца «Радость» исполняется 45, или За что Президент РФ дал им премию
«Ансамбль танца «Радость» – уникальное явление в культурной жизни Мурманской области, феномен, которому нет альтернативы». Именно так о нём написано на сайте ДК имени С.М. Кирова.
В чём же уникальность этого коллектива? Кто танцует в его составе? Как попасть в «Радость»? Обо всем этом в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с балетмейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Дмитрием Смирновым и участницей коллектива Ксенией Пахомовой.
А ещё расспросим гостей программы о будущих гастролях, репертуаре и о том, как Президент России Владимир Путин вручил руководителю ансамбля «Радость» премию в области культуры и искусства.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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