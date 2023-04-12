Дмитрий Смирнов и Ксения Пахомова: заслуженному коллективу народного творчества ансамблю танца «Радость» исполняется 45, или За что Президент РФ дал им премию

«Ансамбль танца «Радость» – уникальное явление в культурной жизни Мурманской области, феномен, которому нет альтернативы». Именно так о нём написано на сайте ДК имени С.М. Кирова.

В чём же уникальность этого коллектива? Кто танцует в его составе? Как попасть в «Радость»? Обо всем этом в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с балетмейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Дмитрием Смирновым и участницей коллектива Ксенией Пахомовой.

А ещё расспросим гостей программы о будущих гастролях, репертуаре и о том, как Президент России Владимир Путин вручил руководителю ансамбля «Радость» премию в области культуры и искусства.