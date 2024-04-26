Дмитрий Татаров и Дина Рыгина: на страже безопасности региона

Кто стоит на страже безопасности нашего региона? Кто эти люди, которым мы желаем поменьше работы и сухих рукавов?

Это наши земляки, которые первыми приходит на помощь при чрезвычайной ситуации, это сотрудники МЧС России по Мурманской области, которые всегда помогут снять котёнка с дерева.

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрий Татаров, заместитель начальника по Государственной противопожарной службе Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области.