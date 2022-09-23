Дмитрий Титаренко: «резидент Арктической зоны РФ» - звучит гордо, а стать им - престижно

Мурманская область - лидер по числу резидентов. Как удаётся держать такую высокую планку? На что могут рассчитывать новые резиденты? Много ли времени уходит на оформление необходимых документов? И какой бизнес они развивают на территории Кольского Заполярья?

Обо все этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с гостем – Дмитрием Титаренко, начальником управления инвестиционной политики и развития промышленности Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Программа проходит в рамках медиапроекта телеканала «Арктик-ТВ» «Резидент в Арктике». Мы освещаем эту тему совместно с нашими коллегами-тележурналистами, а также информационным агентством «СеверПост». Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.