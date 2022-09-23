День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.22 12:00
Дмитрий Титаренко: «резидент Арктической зоны РФ» - звучит гордо, а стать им - престижно
Мурманская область - лидер по числу резидентов. Как удаётся держать такую высокую планку? На что могут рассчитывать новые резиденты? Много ли времени уходит на оформление необходимых документов? И какой бизнес они развивают на территории Кольского Заполярья?
Обо все этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с гостем – Дмитрием Титаренко, начальником управления инвестиционной политики и развития промышленности Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.
Программа проходит в рамках медиапроекта телеканала «Арктик-ТВ» «Резидент в Арктике». Мы освещаем эту тему совместно с нашими коллегами-тележурналистами, а также информационным агентством «СеверПост». Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)+90 рублей: индексация ж/д тарифов позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионах и обновить подвижной состав-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» снижаются, курс рубля скачет-PRO Энергетику (18+)70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей