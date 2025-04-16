Дмитрий Васильев: чем опасна весна для собак

Весна - время, когда природа пробуждается, а мы все с нетерпением ждём тёплых солнечных дней для более длительных прогулок на свежем воздухе и общения с нашими любимцами.

Однако этот прекрасный сезон может таить в себе немало угроз для здоровья собак.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Васильев, старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-2 УФСИН России по Мурманской области, рассказывает о том, как можно избежать этих опасностей, научить собаку не подбирать растаявшие «вкусняшки», поедание которых может привести к серьёзным проблемам в дальнейшем. Раскроет причины такого поведения животных и предложит эффективные методы обучения.