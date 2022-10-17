Дмитрий Викторович и Ростислав Омельчук: о репетиционной точке и современной хореографии в ДК имени С.М. Кирова

Есть такое расхожее мнение, что дома культуры - это что-то из разряда исключительно народным ансамблей. И что новым веяниям там нет места. На деле мы видим, что это не так... А как?

Приподнять занавес над творческим процессом в Доме культуры имени С.М. Кирова на сегодня помогут гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрий Викторович, звукооператор, руководитель репетиционной точки «Центр» ДК им. С.М. Кирова Дмитрий, и Ростислав Омельчук, балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

Они расскажут о новой репетиционной точке на базе «Кировки», какие инструменты у них есть, кто может к ним приходить. А ещё узнаем, что танцуют участники ансамбля «Форсаж».