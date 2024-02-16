Дмитрий Загнойко и Александр Соколов: о команде «Севербаскет» - игра без остановок, стук мяча и скрип кроссовок

Сборная команда Мурманской области по баскетболу «Севербаскет» на днях вернулась из Ессентуков, где проходило XXIII Первенство России среди юниоров до 19 лет. Наша команда уверенно заняла 3-е место в полуфинальном раунде, обогнав две команды из Москвы и Челябинска.