Дмитрий Загнойко и Даниил Дуденков: о Тема: о первых победах МБК «Севербаскет» и о развитии баскетбола в нашем регионе

При поддержке губернатора и регионального Министерства спорта в сентябре 2021 года в нашем регионе удалось создать молодёжную сборную команду (МБК) «Севербаскет».

С 8 по 13 февраля текущего года в Магнитогорске прошёл третий тур чемпионата России, в котором участвовал и «Севербаскет».

Каких результатов достигла молодая команда? Когда будут проходить следующие игры? Об этом нам в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажут Дмитрий Загнойко, главный тренер баскетбольной команды «Севербаскет», и Даниил Дуденков, член баскетбольной команды «Севербаскет».