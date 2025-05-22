Дмитрию Коржову сегодня открыли бюст на Аллее писателей

Сегодня всё литературное сообщество Мурманска отмечает 54-й день рождения поэта, прозаика и незаменимого творца Дмитрия Коржова, который вот уже второй год не с нами. Отдать дань великому человеку, так рано ушедшему из жизни, мурманчане решили установкой памятника на Аллее писателей.

Вот уже два года как с нами нет Дмитрия Валерьевича Коржова. Одним он запомнился как поэт, писатель, другим как товарищ по творческому пути и лучший друг, для кого-то он был учителем и примером, а для кого-то просто Митей, с которым прошли незабываемые годы юности и молодости. Разный, живой и всегда с горящими глазами, именно таким он и остался в памяти тех, кто его знал. И именно таким он увековечен на аллее памяти писателей в городе, который так любил.

Илья Виноградов, журналист, писатель, коллега Дмитрия Коржова по газете «Мурманский вестник»: «Когда мы познакомились с ним, я точно не вспомню … Было чему поучиться у него в плане его подвижничества, отношения к литературе».

Дмитрий Коржов застал самые разные времена для литературы, но всегда продолжал верить в неё и делать всё, чтобы привлекать молодёжь, помогать начинающим авторам и возрождать исконные традиции.

Одними из них стали «Масловские чтения» - всероссийская конференция, направленная на изучение и популяризацию русской культуры, а также «Славянский ход», который объединял писателей и журналистов из разных стран.

Уход Коржова на 52-ом году жизни, безусловно, стало большой потерей.

Дмитрий Ермолаев, начальник отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области, член Союза писателей России: «Сегодня я какие-то подобные чувства испытываю … А для Димы я был Митей».

Так или иначе в жизни каждого, кто с ним сталкивался, Дмитрий Коржов оставил неизгладимый след и добрую память.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: (стихотворение Дмитрия Коржова) «Там долгий разговор в ночи // Без окончанья. // Там ты. Там тихо и светло, // Там нет ненастья. // Там жизнь, как чистое стекло. // И это — счастье».

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «У нас есть литературный конкурс «Капитан Грэй» … Я его нашёл, выучил и теперь это мое любимое стихотворение».

Эпитафией к памятнику стали слова из последней книги, вышедшей из-под пера Дмитрия Валерьевича. Роман «Полюшко-поле» - не только последнее произведение мастера, но и лучшее, по мнению друзей и критиков. К сожалению, автор этого уже не застал, но в 2024 году роман завоевал премию «Наш Современник» и навсегда запечатлел себя в литературном мире.

Пришли на открытие памятника писателю его коллеги по цеху, друзья.

Бюст Дмитрия Коржова, как и многие другие на Аллее писателей, изготовил скульптор Александр Арсентьев.

Александр Арсентьев, скульптор: «Работа для скульптора – это испытание, это проверка … Слова одобрения его брат сказал: «Я именно таким и хотел его увидеть».

Дмитрий Коржов внёс неоценимый вклад в культурное наследие Заполярья. Это человек с большой буквы, сподвижник и неукротимый творец, для которого литература стала главной спутницей жизни. Теперь его застывший образ навсегда останется в любимом городе среди таких же выдающихся, как и он сам людей.