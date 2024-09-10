Дмитрию Менделееву, участнику форума рабочей молодёжи, разрешили «остановить» блок КАЭС

Всероссийский форум рабочей молодёжи, который впервые провели в Мурманской области, собрал более 1000 северян и 300 молодых специалистов из разных уголков страны. Главной пользой для ребят стало посещение промышленных площадок Заполярья.

Представителей 62 регионов России собрал форум рабочей молодёжи. Каждый из этих ребят не только стремится жить в родной стране, но и развивать её. В программу большого слёта вошли мотивационные встречи с известными деятелями искусств и журналистами. Полезная программа включила в себя акцию от платформы Добро.рф, возможность вступления в регистр доноров костного мозга, программу «Курс на север», активности от Российского экологического оператора, трека Росмолодёжь.Бизнес и Корпоративного университета «Росатома».

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Наша задача - показать красоту и мощь Заполярья. Уникальной для нас историей было, что участники в течение целого дня посещали экскурсии на предприятиях. Девять предприятий, которые посетили участники из разных регионов. Они погрузились полноценно на целый день в работу, посмотрели всё изнутри и многие заинтересовались».

Важно, что участники смогли наглядно увидеть то, как работают специалисты их профессий в Мурманской области. Например, была поездка в Мончегорск на Кольскую ГМК. На промплощадке участники узнали о «Норникеле» и технологиях цеха электролиза.

Ольга Зубкова, участница форума рабочей молодёжи из Свердловской области: «Предприятие настолько важно на рынке, они занимают нишу полностью, закрывают всю необходимую потребность как нашей страны, так и, думаю, дружественных стран».

Максим Спиридонов, участник форума рабочей молодёжи из Ленинградской области: «Всё интересно, просто тут большое химическое производство. Модернизация интересна, что перешли на роботы, столкнулись с проблемой, когда санкции ввели. Вышли из этой проблемы, показали чудесных самураев. Есть план модернизации, который немножко остановился».

Для участников визит в Мончегорск стал не просто ознакомительным. Некоторые ребята заинтересовались трудоустройством в этой компании.

Ольга Щербакова, менеджер цеха электролиза никеля Кольской ГМК: «Да, задавали вопросы. Понятно, мы говорим, что нуждаемся в специалистах. Тем более они инженерно-технические работники. И было бы приятно видеть этих ребят у нас».

Кроме того, в городе металлургов участники познакомились с работой Агентства развития Мончегорска, узнали, чем занимаются активные жители здесь, как влияют на развитие инфраструктуры. А ещё в агентстве рассказали о технологиях бережливого производства на предприятии.

Мария Беляева, участница форума рабочей молодёжи из Владимира: «Хочется посмотреть, как это организовано, довольны ли заказчики. Очень нравится пространство, современное и удобное».

Ещё одно место, куда сложно попасть простым людям, но очень интересно всем, было открыто для участников форума рабочей молодёжи в Полярных Зорях. Это Кольская атомная электростанция.

Дмитрий Менделеев, участник форума рабочей молодёжи из Казани: «Мы заходили и посмотрели машинный зал, прошлись вдоль него. Посмотрели все турбины. Нам рассказали, как всё это работает. Но я и так это знаю, даже не примерно, а полностью. Просто мне было интересно попасть в атомный зал. Очень понравился тренажёр полномасштабный. В моей организации есть такой, но он гораздо меньшего масштаба, там только экраны. Здесь полностью дублирует рабочее оборудование. Мы не можем зайти на реальный блок управления, но можем посмотреть на дублирование. Нам разрешили понажимать кнопочки и позволили остановить блок».

Галина Кенф, участница форума рабочей молодёжи из Ухты: «Меня впечатлил машинный зал. Там было очень мало людей, для меня это показалось немного странным. У нас вообще всё не так. Мне понравилось, что там было очень чисто, все расписано, на каждом есть маркировка и этикетка. Все лицензии прописаны. Я посмотрела пару штук и убедилась в этом».

В в Кировске участники форума после осмотра достопримечательностей отправились на объекты компании «ФосАгро» - в филиал акционерного общества «Апатит». Там для них провели ознакомительную лекцию и организовали экскурсию на промышленную площадку.

За пять дней форума его участники разработали рекомендации по повышению престижа рабочих и инженерных профессий. Лучшие проекты получили гранты на сумму более 2 млн рублей.