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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.23 19:30

Дневной стационар отделения гастроэнтерологии в Мурманской областной больнице возобновляет работу

Для того чтобы получить необходимое лечение желудочно-кишечного тракта необязательно ложиться в больницу. В консультативно диагностическом центре по полюсу ОМС можно сдать все необходимые анализы, пройти процедуры и быть под контролем врача без круглосуточного нахождения в медицинском учреждении.

Ольга Волкова, врач-гастроэнтеролог высшей категории: «На двадцать человек посадочных мест, которые могут получить капельницу, таблетированные формы, инъекции внутримышечные, обследование по гастропрофилю. Работающим пациентам выдаются больничные листы. После того, как провели процедуры лечения и обследования, пациенты могут идти спокойно домой к своим семьям».

Объём обследований такой же, как и в круглосуточном стационаре. В отделении делают УЗИ брюшной полости, колоноскопию, ФГДС,  эластометрию.

Ольга Волкова, врач-гастроэнтеролог высшей категории: «У нас есть приказ №277, согласно которому направлять на стационар дневного пребывания гастроэнтерологического может участковый терапевт. Они знают об  этом приказе. Гастроэнтерологи при поликлиниках или диагностического центра ведут отбор пациентов».

Такой формат не подходит тяжело больным пациентам - тем, кто не в состоянии ходить, а также не особо удобен для иногородних. Но для некоторых мурманчан считается наиболее комфортным.

Галина Захарова, пациент Мурманского консультативно-диагностического центра: «С возрастом проявляются некоторые заболевания, которые переходят в хроническую форму. То, что сейчас работает дневной стационар - это очень здорово!».

Напомним, дневной стационар не работал с сентября прошлого года по январь текущего, так как специалисты отделения занимались ковидными пациентами. Но с февраля амбулаторное учреждение возобновил работу в штатном режиме.

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