Дни беременных появились в праздничном календаре Мурманской области

Вопросы покупки квартир по семейной и арктической ипотекам, развития среднего профессионального образования и увеличения туристического потока в Терский округ обсудили на оперативном совещании с губернатором Мурманской области. Не обошлось и без жесткой критики. Андрей Чибис вместе с жителями Апатитов разделил недовольство качеством вывоза мусора в городе и пригрозил прокурорской проверкой.

В Мурманске закрепили даты празднования Дня беременных. Это 7 апреля и 7 октября. Скоро будущие мамы получат практическую информацию в «СОПКАХ.СЕМЬЯ». Там проведут открытые диалоги с опытными акушерами-гинекологами, педиатрами и психологами, мастер-классы и лекции о подготовке к родам, грудном вскармливании и правильном питании во время беременности, лекции о «портфеле документов» новорождённого, правах северян до, во время и после декретного отпуска, а также встречи об изменениях женского организма на ранних сроках беременности и формировании команды поддержки с врачом и перинатальными консультантами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поддержка материнства и семьи - это наша важнейшая задача. Такие мероприятия должны проходить чаще, прошу на это внимание обратить, надеюсь, что они будут очень полезны для наших людей».

Чтобы в Мурманской области было комфортно не только рожать детей, но и жить – для этого продолжается реализация программы «Арктическая ипотека». Благодаря ей в регионе приобрели квартиры уже более 1600 семей и более 400 северян оформили «Семейную ипотеку».

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Воспользоваться льготным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве и для строительства индивидуального жилого дома. А также на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах».

А что бы строить новые дома легко, не привлекая специалистов из других регионов, в Мурманской области развивают отрасли среднего профессионального образования.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Развитие среднего профессионального образования в Мурманской области является одним из приоритетов в работе правительства региона, что закреплено в губернаторском плане «На Севере – жить!». В этом году приёмную кампанию по программам среднего профессионального образования проводят 21 колледж, два вуза в 13 муниципальных образованиях».

Чтобы в регион приезжали молодые люди, оставались здесь жить и учиться, очень важно развивать и сферу туризма. Сейчас Мурманская область привлекает россиян и зарубежных гостей Терским округом. Он стал туристической локацией, которую только в этом году посетили около 8 тысяч человек.

Рамиля Хайрулина, глава Терского округа: «Терский муниципальный округ - один из южных округов Мурманской области богатый своей историей, культурными традициями и туристическим потенциалом. Реализация губернаторского плана «На Севере – жить!», инициированная, Андрей Владимирович, Вами, направлена на повышение качества жизни населения и представляет собой перечень конкретных мероприятий, благодаря которым удалось решить ряд вопросов. Жители действительно увидели положительные изменения».

Продолжается реализация стратегического плана «На Севере – жить!» и в Апатитах. Там члены «Губернаторского контроля» проверили состояние важных объектов. Например, реализацию проекта «Арктическая школа» на базе школ №№14, 5 и 10, в гимназии №1 и в детских садах №№15 и 46 и создание восьми объектов, включая благоустройство территории двора средней школы №5 и спортплощадки школы №10.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Зафиксировано значительное повреждение забора по периметру на спортивной площадке на улице Ферсмана, 17. Детские площадки на территории школ №№14, и 10 находятся в надлежащем состоянии».

Члены «Губернаторского контроля» также обратили внимание на ненадлежащее состояние контейнерных площадок. Жители Апатитов жаловались на неудовлетворительное содержание мест сбора ТКО с образованием свалок крупногабаритного мусора.

Дмитрий Соснин, директор Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «Действительно, в Кировске и Апатитах наше подразделение испытывало недостаток техники из-за поломок. Одновременно было сломано два мусоровоза и одна машина КГМ. Сейчас один мусоровоз восстановлен. Для решения вопроса в Кировске и Апатитах из другого региона перекидывается специально ломовоз вместе с экипажем для наведения порядка».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы свои обязательства по договору выполняем, тарифы устанавливаем. Рассказы про поломки техники мы слышим очень давно. Сначала мы это слышали по новой технике в Мурманске в прошлые новогодние праздники. Вы докладывали, что техника импортная, она ломается, мы не успеваем и так далее. У вас был год для того, чтобы навести порядок».

Губернатор отметил крайне низкую организацию и качество работы Мурманского филиала АО «Ситиматик» в связи со сложившейся ситуацией в Апатитах и в других городах региона. Теперь к решению вопроса о низком качестве вывоза мусора присоединится прокуратура Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы сейчас довели ситуацию до такого состояния, что приходится эти элементарные вопросы - вывоза крупногабарита и т.д. рассматривать на моём уровне. Это очень плохая ситуация. И для вас, прежде всего».

На такой ноте завершилось совещание с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

