Дни городов отметили гаджиевцы и полярнинцы

Праздники прошли по-семейному, для каждого жителя на площадках были подготовлены активности, ярмарки, концертные номера.

Мысль создать совместно с жителями уличный проект у художника Сергея Береснева зрела давно. Хоть граффитисты, как правило, работают в одиночестве, культуру рисунков в городском пространстве стоит прививать правильную, уверен мастер. Поэтому среди тех, кто сегодня взялся за баллончик с краской, преимущественно дети, которые под чутким руководством превращали линии рисунка в удивительные яркие произведения. Тема была выбрана наша - родная.

Сергей Береснев, уличный художник, г. Полярный: «Мы рисуем то, что хотим. Но я попросил ребят, чтобы немного с северным уклоном было творчество. Рад, что они поддержали меня».

Два куба, две задачи, два автора – на помощь Сергею пришла и Наталья Попова. Оба мастера хорошо знакомы полярнинцам по граффити на торцах домов и по росписям стен в учреждениях города.

Наталья Попова, художница арт-группы «Север», г. Полярный: «Хотелось популяризировать этот стиль, так как сейчас он набирает обороты: в городе появились муралы. Хочу, чтобы люди посмотрели и попробовали, насколько всё легко, просто и ярко получается».

Захар Омельченко, юный художник, г. Полярный: «Получается что-то необычное, мне это нравится».

Рядом уже совсем по-другому отмечают День города «Молодушки». Дамы не упускают возможности насладиться тёплой осенью и компанией соседей, друзей, всех полярнинцев. Праздник и вправду выходит семейным. Пока кто-то выглядит вполне расслабленным, кого-то отвлечь от серьёзных задач оказывается сложнее, вот-вот начнётся необычное дефиле. Хорошо, что взрослые рядом и для бодрости духа достаточно крепко сжать их ладони.

Инга Полубинская, воспитатель детского сада №1, г. Полярный: «Сначала придумали шляпки, потом ножки. Родители дома доделали, сейчас собрались вместе, друг друга увидели».

Татьяна Казарова, родитель, г. Полярный: «Хочу поучаствовать в празднике, показать моду из бросового материала, повеселить всех».

Кстати, общегородской праздник в ЗАТО Александровск отмечают сразу два города.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Сегодня Полярному исполняется 124 года, Гаджиево – 66 лет. Хочется пожелать каждому жителю здоровья, процветания и мирного неба над головой!».

В Гаджиево начали празднование Дня города шествием военных и трудовых коллективов. На площадь имени Матушкина с шарами, флагами, в яркой одежде и под музыку строем вошли и взрослые, и дети.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Подводникам желаю успешной службы как в море, так и на берегу. А гаджиевцам – успехов и здоровья, делать всё, чтобы Гаджиево процветал».

В прошлом году Гаджиево присвоили звание «Город трудовой доблести», а сейчас почётный знак отличия от Мурманской облдумы на главной сцене гарнизона передали главе муниципалитета.

А уже в следующие выходные свой юбилей отметит город судоремонтников, Снежногорску в этом году исполнится 50 лет.