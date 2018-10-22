Дни Японии, новаторы и погромы в супермаркете – в свежем выпуске «Вечернего Мурманска»

В Мурманске меняют тротуар у поликлиники на улице Морской. Из-за неровностей на старом покрытии скапливалась вода. Когда рабочие планируют закончить укладку асфальта, подробности в свежем номере городской газеты.

Кого сегодня в Мурманске можно назвать новаторами, а кого – безответственными политиканами? Журналисты «Вечерки» разбирались с этим вопросом.

Несмотря на то, что в Мурманской области живет всего один человек из Японии – Руми Фукусима, открытие Дней Японии в областной научной библиотеке стало одним из самых массовых событий.

Видеозапись, на которой мурманская молодежь громит стойки с товарами в мурманском гипермаркете, попала в Сеть. Что сказали в свое оправдание хулиганы? И грозит ли им наказание? Об этом читайте в новом номере «Вечернего Мурманска».