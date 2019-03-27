Дню моряка-подводника в Гаджиево посвятили бои на татами

Ко Дню моряка-подводника в Гаджиево состоялся турнир по восточным боевым видам единоборства. Около сотни бойцов в возрасте от 7 лет вышли на татами в трёх спортивных дисциплинах - кобудо, тхэквондо и ножевой бой.

Несмотря на масштабные соревнования, которые вот-вот должны начаться, ребята спокойно разминаются, заняв сразу два татами.

Пожелать удачи спортсменам пришли представители администрации ЗАТО Александровск и военные Северного флота.

«Уверен, что данные соревнования станут у нас традиционными, - говорит Аркадий Романов, командующий подводными силами Северного флота. - Я желаю всем вам успехов в сегодняшнем соревновании и победы сильнейшим. Удачи!».

Несмотря на защитную экипировку, восточные боевые единоборства - спорт не для слабых духом и телом. Разбитые носы - здесь дело привычное. Удары по бокам, спине и груди так и сыпятся. Боец из города-подводников Денис Демидов своего соперника одолел благодаря меткости и конечно удачи.

«Ударом пробил жилет, попал в солнечное сплетение и соперник начал задыхаться», - рассказывает о бое Денис Демидов, спортсмен из Гаджиево.

За 4 года тренировок Денис несколько раз получал переломы. Но не у всех бои проходят столь стремительно. Например, Матвею пришлось немало попотеть, прежде чем соперник сдался. «Для меня победа над таким сильным противником – это достижение», - говорит Матвей Преснухин, спортсмен из Мурманска.

Впереди у бойца ещё одно сражение, которое в случае проигрыша, может изменить его позицию в рейтинге. Одолеть соперника можно и хитростью, заставляя его делать ошибки.

«У нас нет болевых приёмов, потому что пользуемся только ударной техникой, - рассказывает Сергей Тян, президент Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области. - Ниже пояса не бьют и в борьбу не уходят. Поединок можно выиграть нокаутом или двумя нокдаунами».

Юные бойцы из Мурманска, Заполярного, Мончегорска, Никеля и Гаджиево сразиться могли сразу в двух дисциплинах – тхэквандо и кобудо. И если не подведут силы, то победа, как минимум в одном из состязаний, точно обеспечена.

«Кобудо и тхэквандо – они сильно не отличаются. Правила поединков почти одинаковые, - поясняет Сергей Тян, президент Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области. - Только в тэйквандо нельзя бить руками в голову, в кобудо можно, но в кобудо есть защитные шлема с решёткой, поэтому лицо и все части тела не повреждаются».

В перерывах между поединками зрители и участники соревнований могли ознакомиться со снаряжением моряков-подводников, посмотреть на образцы оружия, которые для экспозиции предоставили военные Северного флота.