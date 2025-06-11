До 1 августа Мурманские работодатели могут подать заявление для получения компенсации на мероприятия по охране труда

Сделать это можно в электронном виде на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения Соцфонда по Мурманской области.

Вместе с заявлением достаточно представить план финансового обеспечения предупредительных мер. Сумма возмещения может составлять до 20% от страховых взносов по обязательному социальному страхованию, начисленных за предшествующий календарный год.

Получить финансовую поддержку на мероприятия по охране труда могут все работодатели независимо от формы собственности. Основное требование — отсутствие задолженности по страховым взносам.