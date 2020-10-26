До 1 ноября будет разработан план по развитию микрорайона Больничный городок

Его строительство займёт 4 года.

По предварительным подсчётам, на строительство дорог, котельной и водопровода необходимо порядка 700 миллионов рублей. Уже есть несколько потенциальных застройщиков, которым поручено разработать архитектурную концепцию с учётом климатических условий Крайнего севера.

В проекте бюджета Мурманской области на 2021 год уже заложены средства на создания сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона.

Напомним, в Больничном городке планируется построить 200 тысяч квадратных метров жилья для 4-х тысяч семей.