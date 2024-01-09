До 12 лет лишения свободы грозит обвиняемому в смертельном ДТП

Сотрудники следственного комитета по Кольскому району завершили расследование.

Правоохранители установили, что 19 ноября прошлого года уже лишённый прав водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Грейт-волла» на дороге Кола – Мурмаши выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Ладой грантой», водитель которой получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой помощи.

Во время расследования были произведены следственные действия, судебная экспертиза и допросы свидетелей.

Теперь нарушитель предстанет пред судом.