До 2030 года в Мурманской области порядка 4,7 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения

Программа направлена на повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе, в том числе за счёт создания новых объектов, а также проведения ремонта и оснащения медицинских организаций оборудованием и автотранспортом.

В обозначенный период в Мурманской области планируется создать четыре новых объекта - два фельдшерско-акушерских пункта в Ёнском и Лейпи, а также две амбулатории в Ловозере и Верхнетуломском, отремонтировать десять объектов центральных районных больниц в Заполярном, Коле, Ковдоре, Кировске, Оленегорске и Алакуртти, приобрести 284 единицы медицинского оборудования.

На выполнение этих мероприятий средства выделены из федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».