Вниманию абитуриентов. В Мурманской области ещё продолжается приёмная кампания для желающих получить среднее профессиональное образование.

До 25 ноября продлён приём заявлений в восьми областных колледжах. Обучение будет проходить по очной форме за счёт средств регионального бюджета. Наиболее востребованными среди абитуриентов уже несколько лет подряд остаются специальности педагогической и медицинской направленности.

С подробной информацией о приёмной кампании, а также списком образовательных учреждений, можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.