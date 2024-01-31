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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.24 19:30

До 4 февраля включительно в трёх районах Мурманска работает «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов от компании «Орсо Групп»

В рамках процесса ухода бренда «Бьёрн Ларсен» с российского рынка компания «ORSO GROUP» смогла договориться с норвежским производителем и выкупила остаток товара, а сейчас реализует его с большой выгодой по всей России и в Мурманске.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули наш рынок. Теперь товарный остаток распродаётся на выставках с убытком для зарубежных компаний, но с уникальной выгодой для покупателей.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» сейчас распродаёт товарный остаток из магазинов «Бьёрн Ларсен». Это норвежские магазины фирменной брендовой одежды. Магазины сейчас закрылись, т.к. совсем недавно Норвегия была признана недружественной страной. Магазины закрылись, товар остался, вывезти его не возможно, а хранить на складе - достаточно дорого. Товары надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товар и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70 процентов».

На выставках в основном представлены флагманские модели «Алясок», парок, пуховиков фирмы «Бьёрн Ларсен». Это «Аляски», которые сделаны из высокотехнологичных материалов, они выдерживают достаточно суровые погодные условия. Они хорошо подходят под наш северный климат».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Мужской пилот фирмы «Арнафтика милитари». Сверху идёт кожа буйвола. Она обработана полифит-маслами, поэтому она не промокает, не продувается. На поверхности не остаётся никаких пятен после дождя. Внутри полностью идёт мех овчинки. Такие модели полностью выдерживают до минус 20 градусов. Они хорошо подходят для водителей, потому что есть пояс, рукава идут полностью на манжетах».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она тёплая, хорошая. В ней хожу в одной футболке. Вообще, вещь хорошая, удобная, лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

На этой неделе до 4 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»; проспекте Героев-североморцев, 45 (2-й этаж) и на улице Баумана, 3 (2-й этаж торгового центра «Гермес». Ориентир - воздушные шары).

 

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