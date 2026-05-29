До единого и основного государственных экзаменов остаются считанные дни

В этом году период сдачи ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, а ОГЭ школьники напишут со 2 июня по 6 июля. О готовности Мурманской области к этому событию рассказала министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году нет. Выпускникам необходимо сдать русский язык и математику, для поступления в вузы – предметы по выбору.

На ЕГЭ по Мурманской области зарегистрированы свыше трёх тысяч человек, а на основной государственный экзамен – более восьми тысяч. Большинство ребят готовятся проверить знания в физике и информатике. Эти предметы пользуются спросом чаще других, ведь инженерные специальности среди выпускников набирают популярность.

Только по два выпускника в нашем регионе планируют сдавать французский и китайский языки.

Чтобы снизить волнение и настроить ребят на экзамен, в этом году впервые запустили специальные вебинары.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Психологи приходили, в отдельных мероприятиях принимали участие председатели предметных комиссий».

Пункты проведения экзаменов оснащены всем необходимым, чтобы обеспечить безопасность сдающих и проверить их добросовестность.

Дмитрий Федотов, директор Регионального центра обработки информации: «На всех экзаменах и во всех аудиториях всегда ведётся видеонаблюдение, работает ситуационный центр Мурманской области».

Мурманская область входит в число 25 регионов России с высоким уровнем подготовки школьников. Вполне возможно, что и в этом году наши выпускники покажут отличные результаты.