До конца 2026 года на Ковдорском ГОКе запустят циклично-поточную технологию транспортировки вскрышных пород

На Ковдорском ГОКе началось строительство масштабного проекта – комплекса циклично-поточной технологии для транспортировки вскрышных пород в карьере магнетитовых и апатитовых руд.

Проект возьмёт на себя значительную часть объёма вскрыши и снизит долю дальних перевозок карьерным автотранспортом. Самосвалы будут доставлять пустую породу до приёмных бункеров и дробления прямо в карьере. Она поступит на две гирационные конусные дробилки производительностью не менее 5000 тонн в час каждая.

Крупность материала после дробления – до 350 миллиметров. Дальнейшую транспортировку обеспечат конвейеры.

Виталий Шкурденко, начальник управления строительства Ковдорского ГОКа: «Циклично-поточная технология состоит из основных частей - это дробильно-перегрузочная установка, в данном случае у нас две дробилки: ДПУ-1 и ДПУ-2. Потом идёт разгрузочный конвейер, тоннельный конвейер. После тоннельного конвейера - конвейер М-1, потом конвейер М-2, конвейер М-3, конвейер М-4 и последний конвейер распределяет вскрышу по отвалу №3».

Вскрышу с нижних горизонтов карьера на отвалы будет транспортировать конвейерная линия шириной около двух метров и общей протяжённостью более четырех с половиной километров. Расчётная производительность линии 10 тысяч тонн в час. Также в составе комплекса запроектирован тоннельный участок общей длинной 154 метра, причём 96 метров его трассы пройдут под землёй.

По окончании строительства тоннель планируется засыпать, а поверх него устроить дорогу для перемещения технологического транспорта.

Проектная мощность строящегося комплекса составляет 70 миллионов тонн в год. Запуск ЦПТ запланирован на ноябрь 2026 года.