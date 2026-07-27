До конца 2026 года в Мурманске планируют снести 50 аварийных деревянных домов

Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава города Мурманска Иван Лебедев.

За последние две недели в областном центре снесены пять расселённых двухэтажных дома на улицах: Русанова, Полярные Зори, Павлова и Зелёной. В плане до конца августа убрать ещё шесть аварийных зданий: на улицах Бондарной, Жуковского, Набережной и Адмирала флота Лобова.

На первом этапе на свободных площадках будут засеяны газоны, чтобы территории выглядели ухоженными, поделился глава города Иван Лебедев во время оперативного совещания правительства.

В настоящее время прорабатывается вопрос о долгосрочном использовании каждой освободившейся площадки.