До конца года система «112» заработает в полном объёме по всей Мурманской области

Кроме того она станет частью большой программы по созданию безопасного региона. Как сейчас работает данная организация, лично проверил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Каждый день мы читаем сводку от оперативного штаба по коронавирусу. Актуальная информация не всегда радует, но такова реальность, с которой нам приходится жить. Эти данные поступают в центр из ситуационного зала, где трудятся сотрудники Главного управления МЧС, Минздрава и дистанционно работающие представители Минобороны и Роспотребнадзора.

Дмитрий Логинов, заместитель руководителя группы межведомственного оперативного штаба по коронавирусу Мурманской области: «Наша основная задача - составление основной справки по состоянию эпидемической обстановки в Мурманской области. Далее - ведение учётных данных по обсерваторам, штрафам, рейдам, дезинфекции. Обработка документов, которые поступают от оперативного штаба по въездам вахтовиков, по пересечению границы сменным экипажами».

А вот сотрудники WhatsApp-приёмной по коронавирусу занимаются обработкой сообщений от граждан. Например, Марина Лапшина ежедневно принимает их и распределяет по организациям. Девушка работает с так называемыми «горячими» вопросами жителей региона, нуждающихся в срочной медпомощи. Несмотря на большой поток сообщений, они решаются оперативно - день в день, говорит Марина.

Марина Лапшина, оператор WhatsApp-приёмной по коронавирусу: «Сейчас количество обращений немного растёт. Если раньше в течение последнего месяца, двух недель, в среднем было от 35 до 60 сообщений, то вчера количество сообщений дошло до 140. Сейчас люди довольно часто обращаются в WhatsApp–приёмную. И отклики тоже у нас есть положительные».

Сегодня Марину и 9 её коллег губернатор наградил благодарственными письмами за отличную работу. Затем глава региона отправился в Центр обработки вызовов системы «112», где Андрей Чибис пообщался с сотрудниками, узнал, в чём заключается их работа.

Татьяна Гусева, например, ежедневно помогает людям. Она принимает экстренные звонки и распределяет их по тревожным службам. Информация передается мгновенно. Также операторы могут соединить звонящего с, например, спасателями, чтобы быстрее определить его местонахождение.

Татьяна Гусева, старший оператор Центра обработки вызовов системы «112»: «Мы подробно опрашиваем человека, выясняем, где и что он видит вокруг, где он стоит. Обязательно, если он стоит, мы предлагаем ему оставаться на месте, там, где есть связь. Соединяем со спасателями этого района».

По словам Татьяны, в день операторы принимают порядка 2 тысяч звонков из разных уголков нашей области. Главное, отмечает женщина, чтобы люди не путали операторов центра со справочной и не занимали линию без острой необходимости.

Как отметил губернатор во время визита в учреждение, работа системы «112» - это первый шаг к запуску Центра управления регионом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всё, что касается центра «112», системы видеонаблюдения, фотофиксации – это блок, связанный с безопасным городом. Этот весь инструментарий будет находиться здесь. Здесь же соответствующее серверное оборудование, а данные будут консолидироваться в Центре управления регионом».

Губернатор отметил, что в области запускаются системы по мониторингу экологической обстановки, работе ЖКХ и транспорта, загрузки дорог. Эта информация тоже будет поступать в Центр управления регионом в рамках проекта «Умный регион», работа которого начнётся уже в ближайший месяц.