До конца года в центре Мурманска установят более 90 навигационных объектов для удобства туристов и местных жителей

Все элементы, а это указатели, стенды с картами, информационные таблички будут выполнены в едином стиле, который, по задумке авторов, передаёт дух столицы Арктики.

Кроме того, объекты оборудуют подсветкой и точками доступа Wi-Fi. Центральным образом проекта стал порт - символ открытости, движения и связи Мурманска с мировым океаном. Также используются образы рельефа города, Кольского залива, лестниц, видовых площадок. Узнаваемым символом станет ледокол. А ярким акцентом – оттенок, который сами мурманчане на интервью назвали «цвет первого солнца после полярной ночи».

Навигация будет дублироваться на трёх языках: русском, английском и китайском. На указателях разместят QR-коды для перехода на интерактивную карту достопримечательностей. Кстати, пополнить её новыми локациями может любой желающий — свои идеи можно оставить до 16 августа.