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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.24 19:30

До лета осталось… больше 20 рабочих дней

Школьники из ЗАТО Александровск, трудоустроенные на предприятия муниципалитета в летний период, теперь считают время так. И планируют, куда потратят заработанные собственным трудом средства.

Лето, экзамены и… подработка. Соня Урановская успешно совмещает и трудовые будни, и сдачу итоговых тестов, от которых зависит ни много - ни мало поступление в университет. Впрочем, работа на заводе «Нерпа», где трудятся и Сонины родственники, скорее помогает. Например, удаётся привести мысли в порядок, успокоиться, и обсудить результаты экзаменов с друзьями.

Софья Урановская, школьница, г. Снежногорск: «Все хорошие, все улыбчивые, тепло нас приняли. Где бы я не работала, везде стараются поддержать и подсказать как сделать дело лучше».

Заработанные деньги пригодятся девушке в большом городе, жизнь там будет куда сложнее, чем в родном Снежногорске.

А вот Матвей Гаврилин готовится к отпускному сезону. На «Нерпе» юноша трудовую практику тоже проходит не первый раз. Он совмещает полезное с ещё более полезным.

Матвей Гаврилин, школьник, г. Снежногорк: «Чтобы не сидеть дома и помочь родителям с деньгами».

Андрей Дмитриев, и.о. начальника энергопроизводства СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Они очень помогают, потому что основной состав уходит в отпуск в летний период, то нужно выполнять кое-какие косметические ремонты, прибрать территорию, ухаживать за цветами. Всё это ложиться на плечи молодого подрастающего поколения».

Удается ребятам познакомиться и с рабочими специальностями судоремонтного предприятия, подглядеть за деятельностью специалистов. В планах наставников не только курирование подсобных работ, но и экскурсии по цехам, которые особенно нравятся школьникам.

Любовь Гальгова, диспетчер механо-ремонтного цеха №4 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Если их заинтересуют наши профессии, то они пойдут учиться, тем более, что профессии востребованные. Нам станочники, фрезеровщики, токаря, сверловщики нужны».

Всего за летний период на предприятии временно трудоустроятся больше 60 александровцев. Кроме заработной платы такие работники «Нерпы» получают 240 рублей в день на питание. Предприятие также в полном объёме компенсирует расходы школьников на проезд в общественном транспорте до завода и обратно.

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