До минус 50 - в Мурманске стартовала региональная программа «Нордическая выставка»

На ней представлены новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки для экстремально низких температур.

«Нордическая выставка» теперь и в Мурманске. Задача спецпроекта – привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки для температур до минус 50 градусов. При этом сохранив демократическую цену.

Павел Буянов, представитель «Союза импортёров РФ»: «Это норвежские, аляски, пуховики, парки. Напрямую от поставщиков. Минуя наценки, таможенные пошлины. Есть вещи, представленные по цене крупного опта».

Начинать готовится к предстоящим морозам можно уже сейчас. На выставке представлена верхняя одежда премиум класса. Первые экземпляры уже нашли своих покупателей среди горожан.

Анастасия Цимерман, покупательница: «Мне этот вариант понравился: молодёжно, стильно, доступно по цене и качество хорошее».

Компания «Союз импортеров РФ» сотрудничает со многими знаменитыми брендами. В оригинальности представленных изделий сомневаться не приходится.

Павел Буянов, представитель «Союза импортёров РФ»: «Товары все сертифицированы. К примеру, «Канада Гус». Есть все кью ар коды, они считываются при помощи мобильного телефона с выходом на сайт, где все полностью показано».

«Нордическая выставка» работает на втором этаже торгового центра «Плазма», она ждёт покупателей до 26 сентября включительно.

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