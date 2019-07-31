До начала нового учебного года остался последний летний месяц

Школы, вузы и детские сады активно готовятся встретить учеников и студентов. На ремонты, обеспечение безопасности и обновление материально-технической базы школ и детских садов из бюджета Мурманской области в виде субсидий и дотаций выделены 85 миллионов рублей.

К 1 сентября все образовательные учреждения Мурманской области должны быть в полной готовности. И муниципальные комиссии уже начали смотреть, что сделано и что ещё предстоит сделать на этих объектах. Всего предстоит проверить 481 учреждение.

Во всех школах и детских садах созданы условия для предоставления горячего питания. На ремонт и модернизацию оборудования столовых в этом году выделены более 13 миллионов рублей. Также деньги выделили на закупку в школы учебников. Бесплатными учебными материалами, сообщает Министерство образования области, будут обеспечены все школьники региона.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обозначил несколько вопросов, которые возьмут на особый контроль - это чёткая организация медицинских осмотров дошкольников и младших школьников по возвращении их из отпусков, информирование жителей области о мерах поддержки семей будущих первоклассников. А также - анализ документов, которые касаются сроков зачисления детей в школы города Мурманска.