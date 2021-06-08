До наступления зимы планируется завершить строительство нового детского сада в Североморске

Многоэтажное здание возводят во флотской столице по улице Восточная в рамках федерального проекта.

Согласно срокам, завершить работы нужно до конца года, но строители надеются сделать это на несколько месяцев раньше.

Оперативно работают и теплоэнергетики из-за необходимости технического присоединения объекта к отоплению. АО «МЭС» уже проложило новые наземные и воздушные трубы. Благодаря этой работе также повысилась надёжность теплоснабжения Североморского кадетского корпуса. Раньше через здание проходила изношенная транзитная труба, теперь теплоноситель пустят по новой теплотрассе, к которой подключат оба учреждения.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Это обеспечит и безопасность, и безаварийность, потому что трасса построена в 1998 году. Чтобы больше не подходить к этой трубе, возводим новую и заменяем старую путем выноса».