До «Ночи музеев» осталось 2 дня

В ближайшую субботу в Мурманской области музеи откроют двери для поздних посетителей. Тематика экспозиций созвучна с темой года: это экология, особо охраняемые природные территории и столетие Русской революции 1917 года. Для гостей и жителей города работать будут Мурманский областной краеведческий и художественный музеи.

Напомним, акция «Ночь музеев» впервые была проведена в Берлине в 1997 году. А уже через два года приобрела международный уровень. Сегодня она проходит в 42 странах Европы, в ней участвуют более 200 музеев. Россия присоединилась к акции в 2002 году. В 2017 году вечером и ночью откроются более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов.

- У нас в этой акции участвуют областной художественный и областной краеведческий музеи и 7 муниципальных музеев, - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

2017 год объявлен Годом экологии. Созвучна ему будет и тематика «Ночи музеев» в областном краеведческом музее. Экспозиции посвятят особо-охраняемым природным территориям, а также столетию Великой Октябрьской революции. Здесь пройдут экскурсия по выставке «Древними тропами Заполярья», встреча «Моё пионерское детство». Кроме того, посетителям предложат проверить свои знания о Кольском полуострове и написать краеведческий диктант.

- Для нас эта акция - очень хороший способ посмотреть, какими же знаниями обладают наши посетители, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - И как подспорье, проанализировать и понять, как нам работать дальше. Может быть, какие-то темы расширить, что-то более интересное выставлять. Некий анализ по итогам этого мероприятия мы обязательно проведём.

Несколько мастер-классов и интерактивных занятий состоится и в областном художественном музее. Взрослых здесь научат плести пояс и валять валенки, а детей - работать с аквагримом и создавать фигурки животных по технике бумагопластики.

- Мы пригласили реставратора, который может рассказать об этой профессии, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Это люди, которые спасают произведения искусства.

В Мурманске «Ночь музеев» в этом году состоится 20 мая. В Мурманском областном краеведческом музее мероприятие начнётся в 17.45. Откроет его выступление оркестра штаба Северного флота. Отделы Мурманского областного художественного музея будут работать в субботу весь день. В полдень акции начнутся в культурно-выставочном центре Русского музея на улице Софьи Перовской. В 13.00 мастер-класс по созданию куклы «Веснянки» начнётся в Доме ремёсел на улице Книповича, ну а главное здание музея распахнёт свои двери в 16.30.