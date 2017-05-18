ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Сделать правильный выбор, или Помогаем молодёжи определиться с будущей профессиейВ Мурманской области всё чаще находят трупы животных
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»18.05.17 19:30

До «Ночи музеев» осталось 2 дня

В ближайшую  субботу в Мурманской области музеи откроют двери для поздних посетителей. Тематика экспозиций созвучна с темой года: это экология, особо охраняемые природные территории и столетие Русской революции 1917 года. Для гостей и жителей города работать будут Мурманский областной краеведческий и художественный музеи.

Напомним, акция «Ночь музеев» впервые была проведена в Берлине в 1997 году. А уже через два года приобрела международный уровень. Сегодня она проходит в 42 странах Европы, в ней участвуют более 200 музеев. Россия присоединилась к акции в 2002 году. В 2017 году вечером и ночью откроются более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов.

- У нас в этой акции участвуют областной художественный и областной краеведческий музеи и 7 муниципальных музеев, - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

2017 год объявлен  Годом экологии. Созвучна ему будет и тематика «Ночи музеев» в областном краеведческом музее. Экспозиции посвятят особо-охраняемым природным территориям, а также столетию Великой Октябрьской революции. Здесь пройдут экскурсия по выставке «Древними тропами Заполярья», встреча «Моё пионерское детство». Кроме того, посетителям предложат проверить свои знания о Кольском полуострове и написать краеведческий диктант.

- Для нас эта акция - очень хороший способ посмотреть, какими же знаниями обладают наши посетители, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - И как подспорье, проанализировать и  понять, как нам работать дальше. Может быть, какие-то темы расширить, что-то более интересное выставлять. Некий анализ по итогам этого мероприятия мы обязательно проведём.

Несколько мастер-классов и интерактивных занятий состоится и в областном художественном музее. Взрослых здесь научат плести пояс и валять валенки, а детей - работать с аквагримом и создавать фигурки животных по технике бумагопластики.

- Мы пригласили реставратора, который может рассказать об этой профессии, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Это люди, которые спасают произведения искусства.

В Мурманске «Ночь музеев» в этом году состоится 20 мая. В Мурманском областном краеведческом музее мероприятие начнётся в 17.45. Откроет его выступление оркестра штаба Северного флота. Отделы Мурманского областного художественного музея будут работать в субботу весь день. В полдень акции начнутся в культурно-выставочном центре Русского музея на улице Софьи Перовской. В 13.00 мастер-класс по созданию куклы «Веснянки» начнётся в Доме ремёсел на улице Книповича, ну а главное здание музея распахнёт свои двери в 16.30.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлилсяЛогистика в Арктике, или Ворота к природным кладовым Земли находятся в России
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Мотивация к труду инвалидов - это замечательно
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 299 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире07:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа.08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30Новости. Информационная программа.09:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал (6+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 33 серия (12+)
-PRO ДеньгиК 2030 году пенсионеры станут беднее, если не продолжат работатьСреднедушевые денежные доходы жителей региона в реальном выражении стали выше уровня 2016 года на 4,2% и составили 32203 рубля в месяц-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 1,04 рубля, доллара – на 73 копейкиДоллар и евро начали торги ростом-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области потенциал возобновляемых источников энергии – один из самых высокихНа КАЭС включён в сеть энергоблок № 4-PRO ЖКХВесна обострила отношения горожан с управляющими компаниямиПлановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения