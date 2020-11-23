До Нового года осталось чуть больше месяца – самое время подумать о подарках вместе с «Леонардо»!

В хобби-гипермаркете «Леонардо», который недавно открылся в Мурманске, помогут не только с идеей, но и подскажут интересные творческие техники и материалы, чтобы сделать презент своими руками. Удивите родных уникальным подарком!

Сделать красивую открытку, связать уютный пледик, сшить арома-игрушку, выложить картину стразами, сплести брошь из бисера или приготовить конфеты ручной работы – «Леонардо» предоставляет для этого все возможности! В торговом зале представлены тысячи товаров для хобби и творчества, а инструкции по изготовлению можно найти в бесплатных каталогах в прикассовой зоне.

Виктория Николаева, директор хобби-гипермаркета «Леонардо»: «Здесь будет интересно и детям, и взрослым. У нас есть игры и игрушки для всех возрастов, товары для детского творчества с отметкой «Выбор педагогов» и «Рекомендовано педагогическим сообществом». Наборы для лепки, живописи, шитья, вышивания, валяния из шерсти, сборные модели для мальчиков и девочек».

В «Леонардо» вы найдёте интересные настольные игры для семейного досуга, выберете готовые аксессуары для создания домашнего уюта или сможете сделать их своими руками. Новогодняя коллекция материалов для декора позволит эффектно упаковать подарок и украсить дом к празднику.

Покупатель в хобби-гипермаркете «Леонардо»: «Приятно, что здесь всегда всё есть: моя любимая пряжа, пуговицы любой формы – даже из ракушек! А недавно я нашла здесь детскую вязальную машинку и гончарный круг – отличные подарки для моих племянников, ведь они тоже любят творчество!».

Порадовать близких можно также с помощью подарочных сертификатов разного номинала. Приходите в «Леонардо», он располагается на первом этаже в ТЦ «Мурманск Молл» за креативными покупками и хорошим настроением!