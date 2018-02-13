До погрома приюта для бездомных животных его хозяйке угрожали

«Арктик-ТВ» уже сообщало о погроме в мурманском приюте для бездомных животных. Неизвестные разнесли помещение организации, уничтожили корм и разогнали собак. Кто и по какой причине решил вернуться к животному прошлому и собезьянничать в благотворительной организации, предстоит выяснить полицейским.

Уровень цивилизованности общества определяется его заботой о самых беззащитных: детях, стариках, инвалидах и животных. Неизвестные в Мурманске наглядно продемонстрировали, что, несмотря на разговоры о гуманности по отношению к четвероногим, мы до сих пор находимся, если и не на уровне каменного века, то уж точно не в числе развитых стран. Помещение приюта Оксаны Анчишкиной, в котором долгое время находили прибежище надоевшие хозяевам и выброшенные на улицу животные, разгромили.

- Мне всегда казалось, что в жизни должно быть что-то святое. Мне казалось, что невозможно обижать слабое и беззащитное животное, - говорит Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных. - Ну, просто мне казалось, что это какая-то зона неприкосновенности, куда с грязными руками лучше не лезть. И я ошиблась.

Приют выглядит так, будто здесь похозяйничала стая диких обезьян. Крушили общежитие для животных явно куражась и чувствуя собственную безнаказанность. Из организации ничего не пропало. Нападавшие разбили стёкла, сломали двери, мебель и оборудование. Разворотили даже дверцы вольеров, распугав и разогнав по округе содержащихся там собак. Часть из них найти не могут до сих пор, остальные питомцы напуганы и встревожены.

Самая большая статья ущерба - медицинское оборудование. В приюте был свой веткабинет. Операционную лампу, например, покупали 8 лет назад в Москве. И уже тогда она стоила 72 тысячи рублей. Средствами помогли обеспеченные меценаты. Теперь дорогое оборудование разбито. Кто напал на организацию, утверждать его хозяйка не берётся. Однако, подозрения есть. Буквально за день до происшествия Оксане Анчишкиной угрожали.

- Эти люди вели себя безобразно, просто безобразно. И угрожали в самых неприятных выражениях и мне, и приюту, - вспоминает недавний инцидент Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных. - Я думаю, что полиция сможет найти преступников.

Сейчас поисками двуногих зверей занимается полиция. На запись видеокамеры, установленной неподалёку от приюта, попал автомобиль предполагаемых погромщиков. Волонтёрам общежития для животных сейчас остается только подсчитывать потери и насколько это возможно ликвидировать нанесённый организации ущерб.

Помочь восстановить учреждение может каждый. Приют вновь нуждается в запасах корма, так как запасы, которые были, вандалы уничтожили, необходимы деньги на ремонт медоборудования, также требуются люди, которые помогут восстановить двери и окна.