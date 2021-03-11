До полной отмены противоэпидемических ограничений ещё далеко

71 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+33), Кандалакшском районе (+10), и Апатитах (+6).

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе напоминает о необходимости соблюдать масочный режим. По-прежнему обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах. До полной отмены противоэпидемических ограничений пока ещё далеко. Статистика заболеваемости пусть и снижается, но риски заболеть всё равно есть.

По словам заместителя губернатора Оксаны Демченко, в ближайшее время в Мурманской области пройдёт череда рейдов по соблюдению масочного режима.